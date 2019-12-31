Лидер юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев объяснил, почему участники шоу работают в новогоднюю ночь. Деньги, отмечает Исаев, коллективу были предложены такие, что юмористы решили поработать.
Мы в эту новогоднюю ночь работаем! Чему очень рады! Побольше вам в этом году СергЕвро, Ромылей и Ксюаней, — написал Исаев в Instagram.
Вся новогодняя ночь на телеканале СТС отдана «Уральским пельменям», где обещают показать их лучшие номера и программы за минувший год.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант в эфире собственного вечернего шоу на российском телевидении высмеял юмористов из «Уральских пельменей». Также комик «проехался» по поклонникам программы.
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