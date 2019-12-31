https://static.news.ru/photo/38edefda-2c29-11ea-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Swetiks - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Лидер юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев объяснил, почему участники шоу работают в новогоднюю ночь. Деньги, отмечает Исаев, коллективу были предложены такие, что юмористы решили поработать.

Мы в эту новогоднюю ночь работаем! Чему очень рады! Побольше вам в этом году СергЕвро, Ромылей и Ксюаней, — написал Исаев в Instagram.

Вся новогодняя ночь на телеканале СТС отдана «Уральским пельменям», где обещают показать их лучшие номера и программы за минувший год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант в эфире собственного вечернего шоу на российском телевидении высмеял юмористов из «Уральских пельменей». Также комик «проехался» по поклонникам программы.