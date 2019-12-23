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Телеведущий Иван Ургант в эфире собственного вечернего шоу на российском телевидении высмеял юмористов из «Уральских пельменей». Также комик «проехался» по поклонникам программы.

Ургант отметил, что успех «Уральских пельменей» напрямую зависит от цен на спиртное в России, которые повысят с начала 2020 года. После этого, сказал ведущий, зрители просто перестанут смеяться на концертах бывших участников КВН.

Люди больше не будут выступать на концертах «Уральских пельменей», — сказал юморист в эфире «Вечернего Урганта».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант сожалел, когда не получил приглашение на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что у него накопилось много вопросов к главе правительства. В частности, Ургант хотел бы уточнить, приобрёл ли Медведев хлебопечь с функцией закваски? Какая любимая диснеевская принцесса у премьер-министра? Перед тем как забрасывать удочку, нужно ли плевать на червя?