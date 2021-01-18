Звезда «Универа» захотел получить деньги дочери с youtube-канала

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Экс-супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко, с которой он развелся около года назад, сообщила в своем Instagram, что теперь бывший муж претендует на доходы от YouTube-канала их общей дочери.

Гогунский также якобы хочет отказаться от выплаты алиментов.

«Сегодня я получила от юристов Виталия претензию, где он претендует на доступ денежных средств Миланы. И требует засчитать всю прибыль с канала в счёт его алиментов», — написала Ирина в соцсетях.

Она посетовала, что получить доступ к обучению девочки или ее медицинской книжке актер не пожелал.

Маирко также уточнила, что не запрещает ему видеться с дочерью, однако «единственный̆ раз за два года, когда он порывался это сделать — 30 ноября, но так и не получилось доехать до нас».

По данным издания Starhit, YouTube-канал Миланы достаточно популярен и собирает по полмиллиарда просмотров.

Ирина обвинила бывшего мужа в жадности и зависти к успеху собственной дочери. Она отметила, что в целом все, что нужно девочке, у нее есть. Обеспечением ее потребностей занимается гражданский муж Маирко.

Ранее NEWS.ru писал, что Гогунский прокомментировал слова своей бывшей супруги, которая не так давно обвинила его в том, что он не помогает ей воспитывать их общую дочь Милану. По словам актёра, он участвует в жизни дочери в соответствии с установленными договорённостями — они не предусматривают денежные выплаты.