Кузя из «Универа» прокомментировал развод Асмус и Харламова

https://static.news.ru/photo/798c8338-b4d9-11ea-a3ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актёр Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи в сериале на ТНТ «Универ», высказался относительно развода своей коллеги Кристины Асмус, игравшей Варю Черноус в сериале «Интерны» на том же канале, и юмориста Гарика Харламова.

По мнению Гогунского, актриса и комик объявили о разводе в соцсетях не для того, чтобы подстегнуть интерес публики к их паре. Их поступок артист назвал обдуманным решением интеллигентных людей.

Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают. <...> без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведённое время друг с другом. Это сейчас из ряда вон, а вообще всегда это было нормой, — сказал Гогунский в интервью Пятому каналу.

Актёр подчеркнул, что у супругов достаточно таланта и известности, чтобы не хайповать на разводе, и признался, что, хотя хорошо знает Гарика и Кристину, не общается с ними близко и не может ещё что-то сказать об их расставании.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что начали бракоразводный процесс, 22 июня в своих аккаунтах в Instagram. Асмус призналась, что решение расторгнуть брак пришло к ним около года назад.

Как писал NEWS.ru ранее, коллега Гарика Харламова, комментируя информацию о разводе Кристины Асмус и юмориста, заявил, что союз мог развалиться из-за того, что актриса стала слишком востребованной.