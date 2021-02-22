Звезда «Универа» хочет усыновить ребёнка

https://static.news.ru/photo/ff0c3b8e-766c-11eb-a71d-96000091f725_660.jpg Анна Хилькевич Фото: annakhilkevich/instagam.com

Актриса Анна Хилькевич призналась подписчикам, что мечтает усыновить ребёнка. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

Один из поклонников спросил у Хилькевич, взяла ли бы она на усыновление ребёнка из детского дома.

annakhilkevich/instagam.com

Это моя мечта. И я верю, что когда-нибудь она осуществится, — ответила актриса.

Сейчас у Анны Хилькевич две дочери от брака с бизнесменом Артуром Волковым. Ранее артистка поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Она решила изменить имя младшей дочери. По её словам, маленькая Маша называет себя Аней. Звёздные родители не знают, почему это произошло. Многие их друзья, когда Хилькевич была беременна, советовали назвать девочку Марианной. Однако семейство отказалось от этого предложения. В результате светская львица решила назвать дочку Анна-Мария. Она пообещала пойти в ЗАГС, чтобы внести эти изменения в свидетельство о рождении, писал NEWS.ru.