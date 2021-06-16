https://static.news.ru/photo/ca23c844-cea3-11eb-af4a-96000091f725_660.jpg Пётр Красилов Фото: PetrKrasilovArt/facebook.com

Актёр Пётр Красилов, ставший звездой сериала «Не родись красивой», развёлся с супругой Ириной Шебеко после 16 лет брака. Жена три года назад уехала с их общей дочерью в Лос-Анджелес, отношения на расстоянии сохранить не удалось, пишет StarHit.

В окружении пары рассказали, что Красилов и Шебеко развелись совсем недавно. Все эти три года пара пыталась спасти отношения, однако в итоге было принято решение развестись.

39-летняя возлюбленная Красилова переехала ради мечты: она хотела выучиться на фотографа. Сейчас она вместе с 15-летней Александрой по-прежнему проживает в Лос-Анджелесе.

Что касается Петра, судя по всему, он уже не страдает. После переезда жены в другую страну актёр стал общаться с бывшей супругой Натальей Селивановой. Напомним, что у них есть общий сын Иван.

Недавно Ванька гостил у меня на даче. Он дружит с сестрой Сашей. Они играют вместе, дурачатся. Но главная страсть детей — компьютеры, обоих от монитора не оттащить, — рассказал Красилов.

Первой ролью в кино Петра Красилова стал князь Михаил Репнин в телевизионном сериале «Бедная Настя». После него он снялся в ещё одном проекте, однако наиболее популярным стал после сериала «Не родись красивой». В нём он играл Романа Малиновского, вице-президента «Зималетто» и лучшего друга Андрея Жданова. Большее внимание актёр уделяет театру — на сцене Красилов с 2002 года. За это время он сыграл более 30 ролей в Театре имени Станиславского, РАМТ и других.

Ранее сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт, судя по всему, воссоединились. Они впервые после расставания вышли в свет вместе.