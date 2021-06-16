Кайли Дженнер и Трэвис Скотт впервые после расставания вышли в свет вместе

Накануне вечером семья в полном составе — 23-летняя Instagram-звезда и 29-летний рэпер вместе с трёхлетней дочкой Сторми — посетила 72-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Обручального кольца на пальце сестры Кардашьян нет, однако поклонники уверены, что пара скоро объявит о воссоединении.
На красной дорожке и во время мероприятия Кайли и Трэвис всё время держались за руки и обнимались. Рэпер по итогу получил награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. Выйдя на сцену, он сказал слова благодарности и выразил свою любовь Кайли и Сторми, передаёт журнал Hello!.
Сторми, я люблю тебя. Жёнушка, и тебя я тоже люблю! — сказал рэпер.
Последние пару месяцев Кайли и Трэвис всё чаще проводили время вместе, но были предположения, что они мило общаются только ради дочери. Оказалось, чувства никуда не ушли.
Пара рассталась в 2019 году. Основной версией разрыва стали измены Скотта. С тех пор публичных отношений у Дженнер ни с кем не было.
Ранее сообщалось, что папарацци поймали актёра Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес за поцелуем в Лос-Анджелесе. Теперь фанаты ждут первых совместных выходов в свет и интервью.