Кайли Дженнер и Трэвис Скотт впервые после расставания вышли в свет вместе

https://static.news.ru/photo/095ab050-ce9e-11eb-a0a2-96000091f725_660.jpg Трэвис Скотт и Кайли Дженнер (архивное фото) Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская модель Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт, судя по всему, воссоединились. Они впервые после расставания вышли в свет вместе. Кадры с красной дорожки появились в Twitter.

Kylie Jenner, Travis Scott e Stormi no red carpet do evento beneficente Parsons Benefit em Nova York â 15 de Junho, 2021. pic.twitter.com/YuJ4mKFDxr — KBR Media (@KBRMidia) June 16, 2021

Накануне вечером семья в полном составе — 23-летняя Instagram-звезда и 29-летний рэпер вместе с трёхлетней дочкой Сторми — посетила 72-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Обручального кольца на пальце сестры Кардашьян нет, однако поклонники уверены, что пара скоро объявит о воссоединении.

На красной дорожке и во время мероприятия Кайли и Трэвис всё время держались за руки и обнимались. Рэпер по итогу получил награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. Выйдя на сцену, он сказал слова благодарности и выразил свою любовь Кайли и Сторми, передаёт журнал Hello!.

Сторми, я люблю тебя. Жёнушка, и тебя я тоже люблю! — сказал рэпер.

Последние пару месяцев Кайли и Трэвис всё чаще проводили время вместе, но были предположения, что они мило общаются только ради дочери. Оказалось, чувства никуда не ушли.

Пара рассталась в 2019 году. Основной версией разрыва стали измены Скотта. С тех пор публичных отношений у Дженнер ни с кем не было.

Ранее сообщалось, что папарацци поймали актёра Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес за поцелуем в Лос-Анджелесе. Теперь фанаты ждут первых совместных выходов в свет и интервью.