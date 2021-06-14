Целующихся Бена Аффлека и Дженнифер Лопес поймали папарацци

https://static.news.ru/photo/ad44d7fc-cdab-11eb-87f3-96000091f725_660.jpg Фото: KPA/GLOBAL LOOK PRESS

Папарацци поймали актёра Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес за поцелуем в Лос-Анджелесе. Фотографии изначально появились у американской газеты New York Post, а после разошлись по социальным сетям.

Ben Affleck and Jennifer Lopez share a sweet kiss at dinner.



Page Six. pic.twitter.com/QAUewbTlHy — bennifer tea (@jloaffleck) June 14, 2021

Звёзды отправились на ужин в Малибу. Сообщается, что поводом стал день рождения сестры певицы Линды. Джей Ло и Бен дали волю чувствам и страстно поцеловались за столиком в ресторане Nobu. Теперь фанаты ждут первых совместных выходов в свет и интервью.

Звёзды встречались с 2002 по 2004 год и даже хотели пожениться, однако позднее разорвали помолвку. В апреле 2021-го певица ушла от американского бейсболиста Алекса Родригеса, с которым встречалась с 2017-го. Аффлек и кубинская актриса Ана де Армас в январе 2021-го объявили о разрыве после двух лет отношений.

Ранее сообщалось, что после развода звёздной пары Уэст — Кардашьян знаменитый рэп-исполнитель решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели Ирины Шейк. Журналисты и поклонники подозревают, что у модели и рэпера тайный роман.