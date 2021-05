Самая высокооплачиваемая знаменитость раскрыла подробности своих отношений

Ранее издание TMZ со ссылкой на свои источники писало, что знаменитости снова вместе. На этот раз они якобы пробуют «свободные отношения» и оба довольны заключённым соглашением. Кроме того, Кайли и Трэвиса часто видят вместе: они выкладывают совместные фото с дочкой и вместе проводят праздники. Фанаты, однако, по-прежнему могут лишь гадать — звёзды рядом только из-за любви к малышке Сторми или пытаются возродить отношения.

Сама Кайли сообщения о воссоединении с рэпером опровергла.

i’m not discrediting anyone who is in an open relationship but it’s just careless and disrespectful to throw this narrative out there without knowing what’s true.