Самая высокооплачиваемая знаменитость раскрыла подробности своих отношений

Предпринимательница и модель Кайли Дженнер, которую ранее признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, раскрыла подробности своих отношений с рэпером Трэвисом Скоттом. В своём Twitter она опровергла воссоединение с экс-бойфрендом.
Ранее издание TMZ со ссылкой на свои источники писало, что знаменитости снова вместе. На этот раз они якобы пробуют «свободные отношения» и оба довольны заключённым соглашением. Кроме того, Кайли и Трэвиса часто видят вместе: они выкладывают совместные фото с дочкой и вместе проводят праздники. Фанаты, однако, по-прежнему могут лишь гадать — звёзды рядом только из-за любви к малышке Сторми или пытаются возродить отношения.
Сама Кайли сообщения о воссоединении с рэпером опровергла.
Я не осуждаю тех, кто состоят в открытых отношениях, но просто бездумно и неуважительно распространять подобные новости, не зная правды, — написала знаменитость.
iâm not discrediting anyone who is in an open relationship but itâs just careless and disrespectful to throw this narrative out there without knowing whatâs true.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт были вместе два года и объявили о разрыве в 2019-м. Причиной конца отношений предположительно стала измена Трэвиса с моделью Роджан Кар. У Кайли и Трэвиса также есть дочка Сторми Уэбстер — сейчас ей три года.
Ранее стало известно, что блогер Анастасия Ивлеева решила взять паузу в отношениях и съехала от мужа, музыканта Элджея. Телеведущая сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц. По данным СМИ, Ивлеева также больше не носит обручальное кольцо.