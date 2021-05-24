Самая высокооплачиваемая знаменитость раскрыла подробности своих отношений

https://static.news.ru/photo/899ed7cc-bd33-11eb-bb7a-96000091f725_660.jpg Кайли Дженнер Фото: kyliejenner/instagram.com

Предпринимательница и модель Кайли Дженнер, которую ранее признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, раскрыла подробности своих отношений с рэпером Трэвисом Скоттом. В своём Twitter она опровергла воссоединение с экс-бойфрендом.

Ранее издание TMZ со ссылкой на свои источники писало, что знаменитости снова вместе. На этот раз они якобы пробуют «свободные отношения» и оба довольны заключённым соглашением. Кроме того, Кайли и Трэвиса часто видят вместе: они выкладывают совместные фото с дочкой и вместе проводят праздники. Фанаты, однако, по-прежнему могут лишь гадать — звёзды рядом только из-за любви к малышке Сторми или пытаются возродить отношения.

Сама Кайли сообщения о воссоединении с рэпером опровергла.

Я не осуждаю тех, кто состоят в открытых отношениях, но просто бездумно и неуважительно распространять подобные новости, не зная правды, — написала знаменитость.

iâm not discrediting anyone who is in an open relationship but itâs just careless and disrespectful to throw this narrative out there without knowing whatâs true. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 21, 2021

Дале одна из подписчиц скинула ту самую статью TMZ, с недоумением написав: «Но об этом говорил TMZ». Кайли ответила на твит: «Да, я и сама это видела, они такие смешные».

i just saw this but yes tmz too lol https://t.co/qtuaoDHADd — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 21, 2021

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт были вместе два года и объявили о разрыве в 2019-м. Причиной конца отношений предположительно стала измена Трэвиса с моделью Роджан Кар. У Кайли и Трэвиса также есть дочка Сторми Уэбстер — сейчас ей три года.

Ранее стало известно, что блогер Анастасия Ивлеева решила взять паузу в отношениях и съехала от мужа, музыканта Элджея. Телеведущая сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц. По данным СМИ, Ивлеева также больше не носит обручальное кольцо.