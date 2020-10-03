Звезда сериала «Клон» привела поклонников образом на пляже

https://static.news.ru/photo/ec27a9aa-064f-11eb-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: giovannaantonelli/Instagram.com

44-летняя исполнительница роли Жади в сериале «Клон» Джованна Антонелли опубликовала снимок, на котором позирует вместе со своими девятилетними дочками-близнецами Антонией и Софией на пляже. Подписчики актрисы восхитились тем, что женщина ни капли не изменилась.

Антонелли и её дочери выбрали для выхода купальники в разных оттенках красного цвета. Поклонников наперебой начали говорить о том, что Джованна находится в отличной форме и отметили её подтянутый живот и идеальные ноги.

Божественная красавица. С годами только очаровательнее!, /Наша Жади не меняется!,/ Какая фигура!/Почему нет ни грамма целлюлита? Я завидуююю/, Ооо, с таким животом только танец живота и танцевать, — комментировали снимок фолловеры Джованны Антонелли.

Бразильская актриса, телеведущая и продюсер Джованна Антонелли знакома российской аудитории по роли девушки из Марокко по имени Жади, которая влюбилась в бразильского парня Лукаса и всю жизнь пронесла это чувство, несмотря на то, что они не могли быть вместе. При этом с исполнителем роли своего экранного возлюбленного Мурило Бенисио у Антонелли был бурный роман и в жизни. От актёра она родила сына Пьетро. Отцом близняшек стал второй супруг Джованны американский бизнесмен итальянского происхождения Роберто Локашио.

Как писал NEWS.ru, ранее cупруга 75-летнего шоумена Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова объяснила, что назвала своего сына Ваганом в честь его дедушки/