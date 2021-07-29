Звезда «Папиных дочек» рассказала, как пережила разрыв с мужем

29-летняя звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, как справляется с негативными эмоциями после развода с бывшим мужем, актёром Артуром Смольяниновым. Своими советами она поделилась в сторис.

Наверное, стоит пустить в ход всю артиллерию: духовные практики, спорт, книги, подруг... Только не алкоголь и не во все тяжкие. Это усугубляет страдание, — рассуждает Мельникова.

По словам Дарьи, из-за семейных проблем она начала посещать психолога и стала считать терапию, в которой она уже больше года, «интересным инструментом для жизни и профессии». Актриса также посоветовала подписчикам избавиться от иллюзии того, что терапия может «спасти». По её словам, она лишь настраивает на правильный ход мыслей и способствует улучшению ментального здоровья.

Дарья и Артур состояли в браке восемь лет и, несмотря на распространённые слухи об их возможном разладе, звёздная пара уверенно опровергала все домыслы. Однако в начале июня 2021 года Мельникова всё же призналась, что развелась со Смольяниновым, от которого у неё двое сыновей.

Ранее другая звезда «Папиных дочек», 82-летняя актриса Ольга Волкова пожаловалась на размер своей пенсии.