Звезда «Людей Икс» снимала фильм со сломанными рёбрами

Американская актриса Холли Берри сломала рёбра на съёмочной площадке ленты «В синяках», но травма не помешала ей продолжить работу, передаёт портал Entertainment Weekly. Картина для звезды франшизы «Люди Икс» является дебютной в качестве режиссёра. Производство фильма заказал стриминговый сервис Netflix.

Она же сыграла в нём главную роль, перевоплотившись в бойца ММА Джеки Джастис. Артистка получила повреждение в первый же день съёмок боевика, но не стала прерывать процесс. Эрик Браун — постановщик трюков — подчеркнул, что у Берри действительно серьёзные проблемы со здоровьем из-за инцидента.

Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики, — добавил Браун.

Первоначально роль Джастис предназначалась другой знаменитой американке — Блейк Лайвли, а режиссёрское кресло мог занять Ник Кассаветис, но в конце 2019-го «бразды правления» перешли к Берри. Премьера запланирована на 24 ноября на Netflix.

В мае Берри показала своим подписчикам в Instagram откровенную фотографию, на которой она целуется со своим возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом. Голливудская звезда долго скрывала своего бойфренда и только недавно начала делиться совместными снимками в соцсетях. На фото она нежно обнимает своего 51-летнего возлюбленного и целует в губы.