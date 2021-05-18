Холли Берри показала откровенное фото поцелуя с возлюбленным

Американская актриса Холли Берри показала своим подписчикам в Instagram откровенную фотографию, на которой она целуется со своим возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом.
Голливудская звезда долго скрывала своего бойфренда и только недавно начала делиться совместными снимками в соцсетях.
Мы делаем то, что называют «всё, что захотим», — написала 54-летняя Берри.
На фото она нежно обнимает своего 51-летнего возлюбленного и целует в губы. При этом звезда одета в яркие плавки с тропическим принтом и белую футболку. Образ она дополнила красными очками в виде сердечек.
Ранее сообщалось, что муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост облил супругу зелёной слизью в прямом эфире премии MTV. Фрагмент трансляции опубликован на YouTube-канале MTV. 36-летняя звезда не смогла приехать на церемонию, но решила произнести речь по видеосвязи. По её словам, она получила награду благодаря поклонникам, а также «сотням творческих людей со всего мира», помогавших ей работать над проектами.