Ирина Агибалова продала жильё

https://static.news.ru/photo/64c9b8b8-2107-11eb-80d5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Агибалова Фото: agibalova_irina/instagram.com

Мать бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Маргариты Агибаловой продала дом вместе с мебелью. Новых хозяев пришлось искать несколько месяцев.

Женщина не жалеет о продаже жилья, где произошло немало счастливых событий, так они с мужем вступают в другую жизнь, в которой они «свободны, а рядом дети и внуки». По её словам, они этого очень хотели.

Будь мои дети в доме, я бы не рассталась с ним никогда. Но жизнь есть жизнь, и все перемены всегда к лучшему. Это как шанс начать заново и не застаиваться! «Времени не существует!» — говорит мой муж. Мы создаём сами свою реальность, — рассказала Ирина Агибалова во время видеоэкскурсии по дому.

Агибалова погуляла по жилью, вспоминая о том, как в нём росли дети и выходили замуж. В конце она отметила, что дом приобрела прекрасная семья, которая будет счастливо жить в нём.

Стоимость сделки мать звезды «Дома-2» не раскрыла, однако известно, что сначала дом оценивался примерно в 26 млн рублей, но потом пришлось уступить из-за отсутствия платёжеспособных покупателей, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что Агибалова рассказала о приобретении жилья в Северном Кипре. Квартира располагается неподалёку от апартаментов её младшей дочери Риты. По словам Агибаловой, покупка обошлась ей в 4,5 млн рублей с беспроцентной рассрочкой на четыре года.