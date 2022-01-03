Звезда Comedy Woman потеряла 70% волос от COVID

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко призналась, что потеряла 60-70 процентов волос после перенесённой инфекции COVID-19. По её словам, она выглядела так, будто «прошла курс химиотерапии». Об этом она рассказала в интервью изданию «7Дней».

Женщины любят ушами, я же люблю глазами и хочу в первую очередь видеть себя в зеркале красивой. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения, — поделилась Кравченко.

Врач объяснил актрисе, что на восстановление уйдут месяцы, поэтому она решила заказать себе парик из Америки. К сожалению, выяснилось, что заказ также будет доставлен только через несколько месяцев, так как на них очень высокий спрос. По словам Кравченко, ей пришлось идти к стилисту и делать короткую стрижку.

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