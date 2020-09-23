Звезда Comedy Woman Елена Борщёва впервые назвала причину ухода из шоу

https://static.news.ru/photo/8dfdf2e6-fda6-11ea-86dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезда шоу Comedy Woman Елена Борщёва раскрыла причины своего ухода из программы. По её словам, отношения в коллективе были довольно напряжённые, а на съёмках она себя чувствовала не в своей тарелке. После работы она всегда бежала к семье домой, а у её коллег на первом месте были немного другие ценности и интересы.

У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтоб ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти, — призналась она в программе «Эпатия Манучи» на YouTube.

Она добавила, что дружбы ни с кем из участниц передачи у неё не получилось, а когда она приняла решение об уходе, администратор шоу и вовсе крикнула «Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!», отчего Борщёвой стало ещё обиднее.

Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект, — посетовала телезвезда.

Борщёва рассказала, что в последние месяцы перед уходом из шоу она участвовала только в групповых номерах. Однажды она провела весь день в ожидании съёмок своего выступления, а потом его отметили из-за болезни Дмитрия Хрусталёва. Этот случай стал последней каплей, после чего артистка объявила об уходе.

Ранее, как писал NEWS.ru, участница Comedy Woman Надежда Ангарская подтвердила информацию о закрытии проекта. Шоу наравне с Comedy Club пользовалось большой популярностью у зрителей, его участницы становились настоящими звёздами, получали хорошие заказы на концерты и корпоративы.