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Звезда «Американского пирога» призналась в пристрастии к наркотикам

16:55, 28 июля 2021
Звезда «Американского пирога» призналась в пристрастии к наркотикам Мена Сувари Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
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Звезда серии фильмов «Американский пирог» Мена Сувари рассказала о пагубном пристрастии к метамфетамину. Откровениями актриса поделилась в своей автобиографии «Великий мир», отрывок которой она опубликовала в издании Cosmopolitan.

Медленно, но верно это становилось моей жизнью. А затем это охватило всю мою жизнь. Все часы, проведённые в школе, я думала о том, как выберусь оттуда и употреблю. Я бодрствовала до поздней ночи, спала пару часов и повторяла очередной день, — вспомнила Сувари.

В своих мемуарах актриса делится шокирующими подробностями как закулисного мира, так и личной жизни. Например, она решилась рассказать о зависимости от метамфетамина, которой страдала ещё в школьные годы. Сувари призналась, что из-за её пагубного пристрастия она мало спала, обзавелась серьёзными проблемами со здоровьем и едва не начала испытывать паранойю.

Ранее сообщалось о рассмотрении дела известного российского журналиста Юрия Дудя, обвиняемого в пропаганде наркотиков.

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