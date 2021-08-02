Звезда «Аббатства Даунтон» раскрыл, как найти любовь в эпоху Tinder

Британский актёр Дэн Стивенс — звезда сериала «Аббатство Даунтон» и фильма «Евровидение: История группы Fire Saga», раскрыл в беседе с РИА Новости секрет знакомства и поисков любви в эпоху тиндера (Tinder. — мобильное приложение). В новой картине «Я создан для тебя» он как раз сыграл робота Тома, запрограммированного как идеального бойфренда для его хозяйки Альмы (Марен Эггерт). Он добавил, что лента является «своеобразной метафорой любви человека к гаджетам».

У некоторых может случиться настоящая паническая атака, если отнять телефон на пару часов. Но даже для робота Тома непросто найти романтичную часть Альмы, его хозяйки. Он задумывается: «Как мне достучаться до этого циничного сердца?» И когда ему иногда это удаётся, Том как будто переходит на следующий уровень компьютерной игры, — отметил Стивенс.

Он также не смог однозначно ответить, что мужчинам нужно сделать для более комфортных отношений с женщинами да и «в целом с миром вокруг нас».

Что будет, если взять абстрактного мужчину, как Том, поместить его в наш мир, в 2020-й или 2021 год, и посмотреть, как он себя поведёт? Думаю, не существует идеального мужчины, как бы кто ни пытался таким стать, — резюмировал актёр.

Артист назвал комичной ситуацию, когда мужественность, как таковая, подвергается сомнению, и в каждом персонаже, будь то робот или человек, он обращает внимание именно на маскулинность — как герой живёт и как отвечает на вызовы времени.

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