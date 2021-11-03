Зрители заметили у Ротару признаки болезни Паркинсона

Видео с выступлением Софии Ротару на частной вечеринке в Берлине, опубликованное на YouTube, насторожило фанатов певицы. По мнению зрителей, у артистки налицо все признаки болезни Паркинсона.

На кадрах легендарная певица исполняет бессмертный хит «Червона рута». Исполнительница выглядит, как всегда, безупречно, но не это привлекает внимание её поклонников. По мнению зрителей, артистка едва держит в руках микрофон и пытается скрыть тремор.

«Руки дрожат. Она чем-то больна», «Моя мама её возраста. И у неё Паркинсон. Да, точно так же руки трясутся. И ничем не лечится», «Ей 75 лет, из которых 50 она на сцене. Просто ей тяжело уже выступать», обсуждают ролик пользователи.

София Ротару не появляется на публике уже несколько месяцев, но ни она сама, ни её окружение не распространяются о личной жизни и состоянии здоровья певицы. Артистка дал о себе знать в августе, когда выпустила ко дню своего рождения новую песню. На фото в Instagram Ротару выглядит свежей, прекрасной и часто позирует в окружении семьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу Софию Ротару новой, только что созданной, государственной премией «Национальная легенда Украины». Премия выдаётся за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите и служении украинскому народу.