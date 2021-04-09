Зрители раскритиковали Валерию за разоблачение Белого Орла в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/6b012082-9b1d-11eb-aa35-96000091f725_660.jpg Фото: .instagram.com/vyacheslav_star/

Очередной скандал разгорелся на самом популярном шоу. Валерия подверглась нападкам со стороны зрителей шоу «Маска» на НТВ за выбор Белого Орла на разоблачение. Под маской оказался так и не узнанный всеми Марк Тишман, появление которого произвело эффект разорвавшейся бомбы.

В номинацию на уход в последнем выпуске кроме Белого Орла попали Неваляшка и Носорог, но последнего спасли зрители. Выбор номинанта на уход сделало жюри. Решающим оказался голос Валерии, которая решила, что разоблачать надо Белого Орла.

Я с первого выпуска очень хочу узнать, кто же там находится, — аргументировала своё решение певица.

Однако зрителей возмутило такое отношение к выбору персонажа, который должен снять маску. Они посчитали, что героя, которого никто так и не угадал, надо было оставить для участия в шоу, ведь в этом и заключается суть проекта.

«Считаю выбор жюри несправедливым! Не было версий, значит человек под маской профи, поводов для выгона не было (Орёл красавец!)», «Он должен был быть в финале. Несправедливо. Его никто не отгадал, значит сумел скрыть свой голос. Неваляшке надо было уходить, просто судьи тянут её», «Валерия поступила неправильно. Ведь в этом вроде как и смысл шоу! Оставить как можно дольше того, кто замаскировался лучше всех. По поводу Белого Орла твёрдой версии не было ВООБЩЕ. Это самый загадочный персонаж был, а Валерия действовала по принципу «он самый загадочный, его и откроем», возмущаются в комментариях на площадке проекта в соцсетях зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поэт и композитор Марк Тишман оказался в костюме Белого Орла на шоу «Маска». Артиста разоблачили в очередном выпуске проекта.