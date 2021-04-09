Зрители признали второй сезон шоу «Маска» ярче и сильнее первого

https://static.news.ru/photo/018c1ea4-9b2c-11eb-937c-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maskantv/

Зрители шоу «Маска» решили, что второй сезон проекта гораздо ярче и сильнее первого. К такому же выводу ещё раньше пришёл один из судей шоу Тимур Родригез.

Музыкант заявил, что участники второго сезона гораздо сильнее первого в одном из выпусков шоу. Тогда поводом стала исполненная Носорогом песня, заставившая рыдать даже неунывающую Регину Тодоренко.

Я считаю, что этот сезон гораздо круче, — сказал Родригез во время одного из обсуждений.

По словам музыканта, каждый номер участников становится чем-то невероятным и придаёт стареньким хитам новую жизнь и новое прочтение. Зрители согласились с Родригезом после последнего выпуска шоу на НТВ. Заяц вновь «порвал» зал уникальным исполнением, Змея привела в восторг песней Агилеры, Лама вновь удивил сложным вокалом.

«Действительно этот сезон намного сильнее первого», «Как много зависит от артиста! Такую слабую песню так красиво, нежно, искренне и трогательно исполнить. Какой всё-таки красивый голос, какой обаятельный артист Носорог», «ЗАЯЦ!!!! Какой же ты талантливый!!! Невозможно оторвать от тебя взгляд! Замечательно спел))) Удачи тебе!!! Мы тебя любим», «Лама, что ты с нами творишь! Какое шикарное исполнение!», «Скорее всего и оставшиеся маски нас ой как удивят...», пишут в комментариях на площадке проекта в соцсетях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Заяц продолжает удивлять зрителей шоу «Маска» невероятными выступлениями. В последнем выпуске герой проекта исполнил старенький хит Toxic, да так, что вызвал у публики шквал эмоций.