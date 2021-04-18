«Вы мне дали шанс»: Туриченко расплакался на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/26c59f76-882f-11ea-bedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Члены жюри шоу «Маска» решили рассекретить личность Носорога. Они подчеркнули, что под этим образом скрывается близкий им человек. Они наслаждались его талантом, однако пришло время попрощаться. В костюме оказался Кирилл Туриченко.

Зрители встали и долгое время аплодировали этому персонажу. Жюри подумали, что под Носорогом скрывался Кирилл Туриченко. Это было их общее мнение.

Носорог столько эмоций нам подарил. Ты невероятный артист, — заметил Тимур Родригез.

Туриченко расплакался, сняв маску. Он признался, что был готов к уходу и представлял его себе, но сейчас не смог сдержать эмоций.

Вы мне дали шанс. Мне это очень дорого. Мне безумно приятно то, что вы говорили. Я вас очень люблю, — признался солист российской поп-группы «Иванушки International».

Сам он признался, что болел за Ламу, хотя не знает, кто скрывается под этой маской. Жюри подчеркнули, что этот музыкант «бесконечно талантлив».

Полуфинальный выпуск шоу «Маска» начался с поздравления с днём рождения члена жюри, певицы Валерии. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров назвал артистку честной, талантливой и справедливой.

Этот выпуск отличался от предыдущих — в нём приняли участие сразу два приглашённых гостя — Султан и Слоник. Султан открывал шоу и после выступления снял маску — под ней оказался Бедрос Киркоров.

Слоник вышел на сцену ближе к концу выпуска и исполнил песню «Плачу на техно». Под этим образом скрывалась певица Глюкоза.