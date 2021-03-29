Жюри разочаровало фанатов шоу «Маска» своим поведением

https://static.news.ru/photo/18682902-9121-11eb-bdd0-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/valeriya

Зрители телешоу «Маска» на НТВ рассказали, что разочарованы действиями жюри. Дело в том, что певица Валерия сообщила, что второй сезон шоу почти на середине съёмок и в седьмом выпуске ей и её коллегам пришлось сделать серьёзный выбор, который огорчил зрителей.

Чем дальше, тем сложнее жюри делать свой выбор, потому что в проекте остались сильнейшие, — написала Валерия в Instagram.

Она уверена, что дальше страсти будут накаляться и сделать выбор будет всё сложнее и, возможно, не всем понравится работа жюри.

В комментариях под публикацией фанаты Валерии разделились на два лагеря: одни отметили, что это всего лишь шоу, а другие посетовали, что им давно уже не нравится, кого выгоняют члены жюри.

Как ранее писал NEWS.ru, телешоу «Маска» прилагает просто титанические усилия, чтобы скрывать личности своих персонажей до самого конца. Зрители, жюри и пресса постоянно пытаются угадать, кто из артистов скрывается под маской, но в этом же состоит главная задача шоу. Чтобы спасти шоу от преждевременных утечек, организаторы идут на уловки.