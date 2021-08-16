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Жорин объяснил, почему Безбородовой не избежать суда за избиение сына Пьехи

10:20, 16 августа 2021
Жорин объяснил, почему Безбородовой не избежать суда за избиение сына Пьехи Сергей Жорин Фото: advokatzhorin/instagram.com
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Звёздный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Ирине Безбородовой, избившей семилетнего сына Стаса Пьехи, не удастся избежать суда. Об этом он рассказал в интервью для StarHit.

Во-первых, это признание самой Безбородовой, которое есть на видео, во-вторых, справки Пети из трёх  больниц, в-третьих, само уголовное дело. Перед его возбуждением была проведена доследственная проверка и собраны доказательства, — перечислил доказательства вины Безбородовой Жорин.

Ирина Безбородова всё ещё не признала свою вину за избиение маленького мальчика Пети. Она использует появившиеся недавно в Сети видеоролики, снятые до конфликта с сыном Пьехи, как доказательства своей невиновности. Мать избитого мальчика не согласна с косвенными уликами и требует запретить Безбородовой выходить из дома с 20:00 часов вечера до 08: утра, пользоваться Интернетом, общаться с участниками процесса и посещать массовые мероприятия.

Ранее Сергей Жорин высказал своё мнение о процессе по делу Бритни Спирс: юрист предсказал смену опекуна для исполнительницы.

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