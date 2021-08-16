Жорин объяснил, почему Безбородовой не избежать суда за избиение сына Пьехи

Звёздный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Ирине Безбородовой, избившей семилетнего сына Стаса Пьехи, не удастся избежать суда. Об этом он рассказал в интервью для StarHit.

Во-первых, это признание самой Безбородовой, которое есть на видео, во-вторых, справки Пети из трёх больниц, в-третьих, само уголовное дело. Перед его возбуждением была проведена доследственная проверка и собраны доказательства, — перечислил доказательства вины Безбородовой Жорин.

Ирина Безбородова всё ещё не признала свою вину за избиение маленького мальчика Пети. Она использует появившиеся недавно в Сети видеоролики, снятые до конфликта с сыном Пьехи, как доказательства своей невиновности. Мать избитого мальчика не согласна с косвенными уликами и требует запретить Безбородовой выходить из дома с 20:00 часов вечера до 08: утра, пользоваться Интернетом, общаться с участниками процесса и посещать массовые мероприятия.

Ранее Сергей Жорин высказал своё мнение о процессе по делу Бритни Спирс: юрист предсказал смену опекуна для исполнительницы.