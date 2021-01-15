«Живёт на даче»: Гоген Солнцев не пускает домой пожилую супругу

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что его пожилая супруга Екатерина Терешкович проходит курс реабилитации после лечения от алкоголизма.

По словам молодого человека, женщина сейчас находится на даче, где она много спит, отдыхает, пьёт лекарства. Солнцев беспокоится за жену, поэтому не хочет нарушать реабилитацию и перевозить её к себе.

Сейчас она живёт на даче. Ее выписали буквально на днях. Она должна каждую неделю ходить в наркодиспансер и отмечаться, — сказал он.

Накануне Терешкович прошла курс терапии в специализированной клинике по борьбе с алкогольной зависимостью, куда её отправил супруг после инцидента на дне рождения. Тогда женщина устроила танцы на столе, при этом о произошедшем она даже не помнит, пишет Пятый канал.

Ранее Солнцев рассказал, что переделал купленный для пожилой супруги Екатерины Терешкович гроб в лавочку для гостей на даче. Шоумен отметил, что изначально гроб хотели пустить на дрова, но этому помешало суеверие: его нельзя сжигать.

Гоген Солнцев для своей жены также приобрёл место на сельском кладбище среди берёз, расположенном в Брянской области. По его словам, пожилая супруга «заслуживает быть погребённой на таком кладбище». Известно, что Екатерина Терешкович ранее делала операцию по омоложению, чтобы быть привлекательной для своего эпатажного супруга, сообщал NEWS.ru.