Жигалова обвинила отца Жанны Фриске в желании нажиться на имени дочери

Фото: Russian Look/Global Look Press

Жанна Фриске

Журналистка и блогер Алена Жигалова осудила организаторов благотворительного вечера памяти Жанны Фриске в их стремлении заработать на имени покойной певицы. В частности, она обвинила ее отца, Владимира Фриске, который является главным организатором мероприятия. В ходе YouTube-шоу «Алена, блин1» журналистка отметила, что деньги брались и за вход, и за включение песни, а во время вечера рекламировались различные фирмы.

Продавались какие-то духи, рекламировались какие-то фирмы. Более того, туда продавались билеты, причем входные, для знаменитостей и каких-то людей, которые хотели, чтобы о них написали, чтобы они там выступили. Вы понимаете, до чего дошли эти люди в своем безумии, которые хотят заработать вообще со всего. Пять тысяч рублей за песню, тысяча за вход, что дальше? За приближение к могиле Фриске они будут брать деньги? — недоумевает Жигалова.

Отдельным пунктом она отметила продажу в фойе заведения духов под названием «Алая роза Жанны Фриске». Блогер подчеркнула, что если бы организаторы мероприятия устраивали вечера памяти для Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса, то могли бы появиться аналогичные товары под названием «Нефритовый стержень Юры Шатунова» или «Черная орхидея Пьера Нарцисса». Жигалова выразила надежду, что «эти люди никогда не будут проводить никакие благотворительные мероприятия и вечера памяти».

Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске простил старый долг Дмитрию Шепелеву. Между семьями идёт суд из-за доли сына телеведущего в квартире певицы. Владимир и Ольга решили, что на совершеннолетие внука подарят ему жильё, но у отца на этот счет оказалось своё мнение.