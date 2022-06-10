Родители Жанны Фриске «простили» Шепелеву старый долг Семья Фриске и Шелепев смогли прийти к общему решению в суде

Фото: friskunchik_fun

Родители Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске «простил» старый долг Дмитрию Шепелеву. Между семьями идёт суд из-за доли сына телеведущего в квартире певицы. Владимир и Ольга решили, что на совершеннолетие внука подарят ему жилье, но у отца на этот счет оказалось свое мнение.

Телеведущий Шепелев решил продать долю сына в квартире Жанны Фриске. В Пресненском районом суде состоялось заседание по делу, где Фриске решил простить долг телеведущему, он составлял около семи миллионов рублей. Было выставлено условие, что в таком случае Шепелев не будет продавать часть квартиры Жанны. Обе стороны смогли договориться, сообщает StarHit.

Мировое соглашение утверждено. Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, Шепелев П.Д. в лице законного представителя Шепелева Д.А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение, — пишет StarHit.

На данный момент бабушка и дедушка Платона не могут с ним встречаться, так как отец мальчика против этого.

Ранее фото Платона попали в сеть, где фанаты говорили о большом сходстве матери и сына. На фото мальчик крепко держа кубок, но внимание пользователей растрогала именно внешняя схожесть с известной артисткой. Также они отметили, что с возрастом у мальчик появляется все больше схожих черт с его матерью.