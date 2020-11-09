Жена Резника рассказала о тяжбе с владельцами детсадов «Маленькая страна»

https://static.news.ru/photo/00c40ebe-22aa-11eb-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэт-песенник Илья Резник на протяжении нескольких лет судится с предпринимателями, которые назвали сеть детских садов «Маленькая страна», так же как и одноимённый хит, исполненный Наташей Королёвой. Автор песни запатентовал это название и требовал за использование товарного знака 180 млн рублей, а когда суд отклонил иск добился возбуждения уголовного дела. Супруга Резника Ирина Романова рассказала о претензиях поэта.

По её словам, адвокат семьи Юрий Валентинович несколько лет назад выступил инициатором искового заявления. Мужчина ходил по судам, пытаясь защитить бренд «Маленькая страна», но судьи «не слушали его».

Говорил, что владельцы сети детских садов оскорбляли Илью Рахмиэлевича [Резника]. Юрий Валентинович очень переживал по этому поводу. К сожалению, три месяца назад его не стало. Он умер от онкологического заболевания, — сообщила Романова журналистам издания Teleprogramma.pro.

Женщина подчеркнула, что у Резника нет цели посадить владельцев детских садов, но эти люди заработали деньги, ущемляя права поэта, поэтому в память об адвокате Резник хочет довести дело до конца.

И если какая-то победа финансовая будет, все деньги мы отдадим на благотворительность, поможем вдове Юрия, Олюшке. Мы сами живём небогато, уже много лет не покупаем себе ни украшений, ни автомобилей, — рассказала супруга поэта.

Она подчеркнула, что ездит на автомобиле, которому 13 лет.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встал на сторону основателей частной сети детсадов «Маленькая страна». Он обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить уголовное преследование бизнесменов Алины и Олега Будивских. С 2012 году они создали почти 60 одноимённых учреждений. Резник планирует получить по 3 млн рублей с каждого детского сада.