Титов вступился за основателей детсадов «Маленькая страна»

https://static.news.ru/photo/87059ff2-224f-11eb-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сеть частных детских садов Маленькая страна/vk.com

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встал на сторону основателей частной сети детсадов «Маленькая страна». Омбудсмен обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить их уголовное преследование.

Основатели сети — Алина Будивская и её супруг Олег Будивский — подозреваются в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», который принадлежит АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». Следователи считают, что создавшие с 2012 года почти 60 одноимённых учреждений Будивские нанесли ущерб правообладателю на сумму свыше 170 млн рублей. Титов называет обвинение необоснованным, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен отметил, что театр поэта Резника уже пытался выиграть разбирательства в арбитражном суде Москвы, но каждый раз неудачно. Также Суд по интеллектуальным правам РФ прекратил охрану товарного знака «Маленькая страна» в сфере воспитания и обучения. По закону такой гражданско-правовой спор должен решаться без заведения уголовного дела, подчеркнул Титов.

Прошу принять меры к прекращению уголовного преследования в отношении предпринимателей, а также рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц правоохранительных органов к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, — говорится в его обращении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поэт Илья Резник пытается отсудить у детских садов миллионы рублей за использование в названии слов «Маленькая страна». Песенник считает, что ставшие популярными слова закреплены за ним, использовать их можно только с его разрешения и за соответствующее вознаграждение. С каждого детского сада Резник намерен вытребовать по 3 млн рублей.