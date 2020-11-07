Титов вступился за основателей детсадов «Маленькая страна»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встал на сторону основателей частной сети детсадов «Маленькая страна». Омбудсмен обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить их уголовное преследование.
Основатели сети — Алина Будивская и её супруг Олег Будивский — подозреваются в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», который принадлежит АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». Следователи считают, что создавшие с 2012 года почти 60 одноимённых учреждений Будивские нанесли ущерб правообладателю на сумму свыше 170 млн рублей. Титов называет обвинение необоснованным,
Омбудсмен отметил, что театр поэта Резника уже пытался выиграть разбирательства в арбитражном суде Москвы, но каждый раз неудачно. Также Суд по интеллектуальным правам РФ прекратил охрану товарного знака «Маленькая страна» в сфере воспитания и обучения. По закону такой гражданско-правовой спор должен решаться без заведения уголовного дела, подчеркнул Титов.
Прошу принять меры к прекращению уголовного преследования в отношении предпринимателей, а также рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц правоохранительных органов к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, — говорится в его обращении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поэт Илья Резник пытается отсудить у детских садов миллионы рублей за использование в названии слов «Маленькая страна». Песенник считает, что ставшие популярными слова закреплены за ним, использовать их можно только с его разрешения и за соответствующее вознаграждение. С каждого детского сада Резник намерен вытребовать по 3 млн рублей.