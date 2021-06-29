Жена Игоря Николаева жёстко ответила на сравнение с Наташей Королёвой

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова не сдержала эмоций и гневно ответила фанатам, сравнившим её с Королёвой. Певица не выдержала, что её постоянно сравнивают с бывшей женой нынешнего мужа и выдала гневную отповедь.

Поводом стал творческий вечер Игоря Николаева, который на днях состоялся на фестивале «Жара». Проскурякова представила свою новую песню. Но поклонники почему-то сравнили творчество артистки с исполнением Наташи Королёвой.

Не понимаю я это исполнение. Почему хвалят? Не будет хитом песня, как впрочем и все песни, спетые Ю.Проскуряковой. Вот Н.Королева сделает хитом любую песню, — написала в микроблоге Проскуряковой одна из поклонниц.

К ней присоединились и другие пользователи, которые стали расспрашивать жену Николаева, выступит ли творческом вечере композитора и Королёва. Не сдержавшись, Проскурякова выдала:

Наташа — прекрасная артистка! Наверняка она тоже приняла участие в «Жаре», но почему я всё время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не её директор, не организатор «Жары». Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни.

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