Жена Гогена Солнцева объяснила, почему решилась на пластическую операцию

Новоиспечённая жена Гогена Солнцева Полина Терешкович собирается сделать пластическую операцию, чтобы не быть похожей на свою «мать-мегеру», Екатерину Терешкович. Шоумен, в свою очередь, отговаривает супругу от хирургического вмешательства, но та стоит на своём, пишет Sobesednik.ru.

Моя мать мегера. Я о ней даже слышать не хочу. Поэтому решила сделать пластическую операцию. Уже выбрала себе хорошего врача, вчера была у него на консультации. Он сказал, что потребуется ряд пластических операций. Но я согласна на всё, — отрезала Терешкович-младшая.

Её супруг признался, что у жены была такая сильная истерика из-за сравнений с матерью, что ему пришлось «бежать в аптеку за успокоительным». Он также добавил, что с возлюбленной они практически не ссорятся: она нормально относится даже к тому, что шоумен из-за работы нередко возвращается домой в два-три часа ночи. По его словам, споры у них возникают только из-за идеи Терешкович сделать пластическую операцию.

Я буду счастлива после того, как пойму, что с матерью у меня нет ничего общего. И Гоген должен это понимать, как никто другой, — резюмировала она.

Ранее Солнцев развелся с матерью своей нынешней супруги Екатериной Терешкович. Шоумен также «подарил» ей на «пожизненное использование» свою «красивую» фамилию.