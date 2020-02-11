https://static.news.ru/photo/37325370-4d35-11ea-b749-fa163e074e61_660.jpg Софья Эрнст Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья рассказала, что смотрит комедийные сериалы тайком от мужа. Эрнст считает ситкомы «ужасно тупыми» и недоумевает, над чем там вообще можно смеяться.

Софья утверждает, что у её супруга очень высокая планка, но в некоторых вещах их взгляды не совпадают. Так, жена гендиректора воспитана на мультике South Park, поэтому у неё с мужем разные представления о юморе.

Сейчас тоже есть какие-то комедийные ситкомы, которые я смотрю тайком, чтобы муж не ужаснулся тем, какая я не тонко организованная личность, — призналась Софья в интервью изданию Instyle.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вместе с супругой Софьей и детьми — двухлетней Кирой и трёхлетним Эриком — посетил ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица».