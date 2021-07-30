Жена Джорджа Клуни во второй раз родит ему двойню

Американский актёр Джордж Клуни и его супруга — юрист Амаль Аламуддин — ждут пополнения в семье. Женщина скоро должна родить близнецов. Звёздная пара станет родителями двойняшек во второй раз, передаёт портал OK!. Ещё в 2017-м адвокат подарила артисту дочь Эллу и сына Александра, а пару лет назад появилась информация о возможном разводе четы, но им удалось помириться.

У них снова будут близнецы! Амаль находится на первом триместре, она уже начала показываться на публике, так что совсем скоро о её беременности узнают все. У Джорджа кружилась голова от волнения, он не мог дождаться, чтобы рассказать друзьям о грядущем пополнении. Он был так горд, а Амаль вся сияла, — передаёт издание со ссылкой на окружение Клуни.

Источник отметил, что вторая беременность 43-летней Аламуддин стала незапланированной, но узнав об интересном положении адвоката, супруги очень обрадовались, а старшие дети уже готовятся к появлению младших братьев или сестёр, а Элла якобы умоляет мать родить дочь. Кроме того, Джордж Клуни собирается выделить новую детскую комнату в роскошном семейном особняке в Лос-Анджелесе, которую сейчас обустраивает.

Ранее российская певица Нюша рассказала, что назовёт второго ребёнка так же оригинально, как и первого. Её дочь от супруга, бизнесмена Игоря Сивова носит имя Симба. Недавно стало известно, что исполнительница вновь забеременела. Звезда подчеркнула, что имя второго ребёнка как минимум не уступит в оригинальности. Артистка добавила, что чувствует себя хорошо, лишний вес на фоне беременности пока не набрала, хотя в прошлый раз «килограммы прилипли» за восьмой и девятый месяцы.