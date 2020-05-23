Жена Джигана в панталонах и резиновых сапогах удивила поклонников

https://static.news.ru/photo/4a24fc8c-9d47-11ea-bd99-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена Джигана Оксана Самойлова немало удивила своих поклонников снимком в панталонах на верёвочках, заправленных в резиновые сапоги. Так звезда собралась ехать в магазин.

В панталоны модель, в свою очередь, заправила белую ночнушку, а сверху надела куртку.

@samoylovaoxana

Вы должны заценить мой look. Тут у меня пижамка под низом. Тут у меня штанишки, резиновые сапоги и куртка. Это я еду в магазин, — пояснила подписчикам Самойлова.

Жена рэпера в таком виде сделала селфи и разместила фото в Instagram, назвав его «Когда карантин». Поклонники немало были удивлены необычным образом модели, которая предпочитает эффектные мини-платья, и размещает фото, в основном, в бикини с пляжа.

Но нашлись и такие, которое заверили модель, что даже в таком виде она выглядит прекрасно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Джигана Оксана Самойлова отметила три месяца со дня рождения сына Давида. Модель отметила, что ребёнок у неё «очень спокойный».