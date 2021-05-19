Жена Джигана напугала поклонников невероятно опухшими губами

https://static.news.ru/photo/737dd41c-b8d2-11eb-bd22-96000091f725_660.jpg Оксана Самойлова Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена Джигана Оксана Самойлова привела в ужас поклонников, опубликовав в сторис видео с опухшей верхней губой. Модель сделала инъекцию специальным препаратом для уменьшения объёма губ, реакция на него оказалась шокирующей.

Самойлова сейчас основательно взялась за свою внешность: она снова сделал повторную коррекцию груди и принялась за губы. Побочный эффект от укола косметолога вышел пугающим.

Шикарные губы! Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть! Прикол в том, что через пару часов у меня вообще не будет никаких губ, точнее, вернутся мои родные, — предупредила поклонников многодетная мать.

Отёк на самом деле оказался не таким уж серьёзным, через некоторое время он начал спадать и к моменту, как Самойлова вернулась домой, её внешность не была уже такой пугающей.

Уже уменьшились, пока ехала. А я хотела домашних шокировать! — со смехом отреагировала на побочный эффект модель.

Жена Джигана поведала, что в будущем хочет снова придать своим губам объём, но только «сделать» их по-другому. А пока же несколько дней Самойлова, по её выражению, будет выглядеть «печально».

Подписчики Самойловой тоже пришли в себя и оценили самоиронию жены рэпера. «Люблю, когда люди умеют посмеяться над собой!»; «Когда встретил „жертву косметолога“», пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, модель Оксана Самойлова опубликовала в своём Instagram романтичную фотографию, сделанную на свадьбе друзей. Самойлова и Джиган посетили мероприятие, которое прошло на Мальдивах.