https://static.news.ru/photo/bf2b0216-481e-11ea-8c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Легендарный модельер Жан-Поль Готье, который привёз в Москву своё Fashion Freak Show, заявил о готовности сотрудничать с россиянами на Евровидении. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru.

Готье назвал конкурс песни интересной для себя темой, и отметил, что многие европейские страны, участвующие в нём, «уже устали».

Благодаря таким странам, как Россия, в конкурс приходит молодая кровь. Я бы поработал с российскими артистами, принял участие в постановке каких-то мизансцен, но петь ни за что не стану! — пошутил модельер.

17 января Готье официально заявил о своём уходе из высокой моды. 22 января состоялся его последний показ, который прошёл в Париже. В Fashion Freak Show, которое кутюрье представит в московском Дворце молодёжи, задействованы более 200 костюмов. Часть из них была создана специально для гастролей, а остальные — лучшее от Готье за разные годы.

Как писал NEWS.ru, ранее Ольга Бузова написала в Instagram, что Готье создаст наряды для её нового шоу.