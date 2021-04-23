Земля в Шотландии «сделала» Меган Фокс настоящей леди

https://static.news.ru/photo/307bd2d4-a44d-11eb-b2c0-96000091f725_660.jpg Меган Фокс Фото: meganfox/instagram.com

Американская актриса и звезда фантастических боевиков «Трансформеры» Меган Фокс получила почётный титул леди, а её парень Колсон Бэйкер, известный как рэпер Machine Gun Kelly, стал лордом. Их знакомый подарил паре участок земли в Шотландии, что автоматически превращает владельцев в титулованных особ. Они даже получат сертификат.

instagram.com/machinegunkelly/

Земля действительно превратила американскую актрису и музыканта в представителей знати. Владельцам таких участков даже выдают специальные сертификаты, которые подтверждают, что эта персона «превратилась» в герцога или герцогиню.

22 апреля музыкант отмечал 31-й день рождения, где ему и сообщили о дорогом презенте. Возлюбленные веселились всю ночь: танцевали, читали рэп, не забыли сделать фотоотчёт для Instagram. В конце вечеринки Колсон на глазах у гостей загадал заветное желание и нежно поцеловал Меган, потом задул свечи на трёхъярусном праздничном торте.

Ранее сообщалось, что американский актёр Кевин Спейси вновь обвиняется в приставании к коллегам по сериалу «Карточный домик», передаёт издание The Hollywood Reporter. Сейчас звезда Голливуда судится со своим экс-работодателем — студией Media Rights Capital. Компания требует возместить ей ущерб в десятки миллионов долларов из-за якобы негативного влияния поведения Спейси на репутацию проекта. Артист подал встречный иск, утверждая, что Media Rights Capital должна ему деньги.