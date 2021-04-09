Заяц обозвал Ревву «королевским конём» на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/5735d362-9b3c-11eb-9fcc-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Заяц изрядно насмешил публику в очередном выпуске шоу «Маска» на НТВ , дав Александру Ревве шутливое прозвище. Артист рассказал якобы сон, который ему снился, в котором почему-то уделил члену жюри не самое лучшее место.

Это стал своеобразный ответ как самому шоумену, который грубо подшучивал над героем проекта, пытаясь убедить всех, что в костюме Зайца скрывается Батрутдинов, так и председателю жюри Филиппу Киркорову. Певец выбрал «фишкой» последнего выпуска толкование снов с участием всех оставшихся масок.

Заяц рассказал, что ему приснилось, как он с принцессой Региной идёт к королю Филиппу, рядом с которой сидят королева Виктория и серый кардинал Родригез, а также королевский конь Ревва. Заяц и Регина просят у Филиппа благословения отправиться на Евровидение, чтобы спеть там песню на корейском языке. Король уже собирался что-то ответить, но тут конь Ревва заржал и Заяц проснулся.

Зал упал от смеха, люди бурно аплодировали, поддерживая героя, который за последние два выпуска стал фаворитом шоу. А Ревва был сильно удивлён.

Я — конь? Королевский? Почему конь? — растерялся шоумен, который обычно отличается умением поддержать любую шутку.

А ещё одна шутка Зайца так и вовсе ввела Ревву в состояние транса. Артиста спросили, что он будет делать, если победит в шоу.

Позвоню Батрутдинову, похвастаюсь, — незамедлительно ответил герой, приведя публику в полный восторг.

Вообще, поведение Реввы в этом выпуске сильно удивило зрителей. Если до этого актёр сыпал искромётными шутками, вступал с Зайцем в шуточные перепалки, то сейчас он словно потух и был целиком поглощён своими мыслями. «Что там делает Ревва? Какой толк от него», «Раньше хотя бы героев обсуждал, а теперь вообще молчит», «Так Ревве и надо! Правильно Родригез сказал — за всю твою фигню», пишут зрители в комментариях на площадке проекта в соцсетях.

Большинство фанатов шоу предполагают, что под маской Зайца скрывается Стас Ярушин — уж больно прозрачными являются подсказки персонажа об участии в сериале «Универ» и о том, что он закончил университет, но не работает по специальности. Один раз звучала версия и о том, что в костюме Зайца может быть и Виталий Гогунский, обладающий недюжинными вокальными способностями.

Но в любом случае зрители согласны в одном: если под маской Зайца не профессиональный певец, а актёр, то всем остальным исполнителям на отечественной эстраде делать нечего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Заяц продолжает удивлять зрителей шоу «Маска» невероятными выступлениями. В последнем выпуске герой проекта исполнил старенький хит Toxic, да так, что вызвал у публики шквал эмоций.