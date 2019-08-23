https://static.news.ru/photo/5f3df85a-c54b-11e9-9200-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк после сообщений об онкологическом заболевании отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях.

В Санкт-Петербурге 8 августа в спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова. Однако представители актрисы утверждают, что отмена произошла из-за оформления документов, поскольку её муж, фигурист Пётр Чернышёв, является гражданином США. По их словам, он оформляет американское гражданство для Анастасии и их общей дочери Милы, пишет Starhit .

Сообщается, что актриса перестала посещать светские мероприятия. В последний раз Заворотнюк была замечена в Ереване на открытии ювелирного салона. На шее звезды был замечен шрам. Медики отметили, что он похож на след от биопсии загрудинных узлов.

За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли, — сказали изданию врачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО, писали издания.

News.ru писал, что Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долга в 1,6 млн рублей, который она должна выплатить судебным приставам. Актриса несколько лет назад взяла денежный кредит на приобретение земельного участка в Подмосковье.