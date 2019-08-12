https://static.news.ru/photo/873f51b0-bcee-11e9-a202-fa163e074e61_660.jpgАктриса Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Российской актрисе Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долга, который она должна выплатить судебным приставам. Сумма составляет более 1,6 миллиона рублей.
Как сообщает Пятый канал, несколько лет назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» взяла денежный кредит на приобретение земельного участка в Подмосковье. Из-за падения курса рубля она оказалась в долговой яме. Несмотря на сложности, ей удалось добиться мирового соглашения с банком. Оно было подписано в 2018 году. Актриса полностью погасила задолженность перед банком, однако недавно выяснилось, что она не оплатила исполнительский сбор в размере 1,6 миллиона рублей. Эту сумму с неё требуют приставы Тропарёво-Никулинского района. Заседание по этому делу намечено на сентябрь. По словам представителя Заворотнюк, никаких проблем актриса по поводу задолженности не испытывает. Из-за постоянных съёмок ей пока некогда углубляться в этот вопрос.
Ранее актриса призналась, как проводит выходные без мужа. Пока фигурист Пётр Чернышёв находится в командировке в Ялте, Заворотнюк пересматривает сериал «Моя прекрасная няня», который принёс ей всероссийскую популярность, писал News.ru.
Интересный случай. Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка...
Заворотнюк могут запретить выезд из страны из-за многомиллионного долга