https://static.news.ru/photo/873f51b0-bcee-11e9-a202-fa163e074e61_660.jpg Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долга, который она должна выплатить судебным приставам. Сумма составляет более 1,6 миллиона рублей.

Как сообщает Пятый канал , несколько лет назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» взяла денежный кредит на приобретение земельного участка в Подмосковье. Из-за падения курса рубля она оказалась в долговой яме. Несмотря на сложности, ей удалось добиться мирового соглашения с банком. Оно было подписано в 2018 году. Актриса полностью погасила задолженность перед банком, однако недавно выяснилось, что она не оплатила исполнительский сбор в размере 1,6 миллиона рублей. Эту сумму с неё требуют приставы Тропарёво-Никулинского района. Заседание по этому делу намечено на сентябрь. По словам представителя Заворотнюк, никаких проблем актриса по поводу задолженности не испытывает. Из-за постоянных съёмок ей пока некогда углубляться в этот вопрос.

Ранее актриса призналась, как проводит выходные без мужа. Пока фигурист Пётр Чернышёв находится в командировке в Ялте, Заворотнюк пересматривает сериал «Моя прекрасная няня», который принёс ей всероссийскую популярность, писал News.ru.