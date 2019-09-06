Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Экс-солист группы «Челси» и бывший возлюбленный Анастасии Ивлеевой был бы готов спеть на её свадьбе с Элджеем. В качестве песни он предложил «Чужую невесту» — хит из репертуара «Челси».

Если она бы решила, что я должен спеть у неё на свадьбе легендарную нетленку «Чужая невеста», то, в принципе, народ должен оценить уровень юмора. Я бы спел у неё на...