Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал, чтобы дать откровенное интервью о своём здоровье.
Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов, — сообщил концертный директор актрисы Стас Христов.
По его словам, Заворотнюк выбирает площадку, где условия будут лучше, передаёт
Ранее коллеги Заворотнюк предложили её семье материальную и врачебную помощь на фоне слухов о её тяжёлом заболевании. Однако родственники артистки отказалась принять помощь, ссылаясь на то, что информация о раке является недостоверной. При этом супруг актрисы Пётр Чернышёв действительно перестал выступать в ледовом шоу Татьяны Навки. По словам их друзей, он отказался от работы, чтобы проводить больше времени с семьёй, писал News.ru.