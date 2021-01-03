Переболевшего коронавирусом Жигунова выписали из больницы в Крыму

https://static.news.ru/photo/9cd3091c-4d9e-11eb-a6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российского актёра и продюсера Сергея Жигунова выписали из госпиталя для больных коронавирусом в Ялте.

По словам артиста, после трёх недель, проведённых в больнице, врачи решили перевести его на амбулаторное лечение.

Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода, — написал он в своём Instagram.

Жигунов также выразил благодарность ялтинским медикам за лечение и поклонникам за поддержку.

Как писал NEWS.ru, ранее Жигунов показал видео празднования Нового года. Он также подтвердил свой роман с Викторией Ворожбит, внешне очень похожей на его бывшую супругу Анастасию Заворотнюк. В ролике актёр стоит в окне ялтинской больницы и машет бенгальским огнём.

Сергей Жигунов заболел коронавирусом во время работы над новым проектом в Крыму. Актёр был госпитализирован в Ялтинский ковидный госпиталь, развёрнутый на базе Ливадийской больницы. Как сообщал Жигунов, его ожидает самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствует ни запаха ёлки, ни запаха оливье.