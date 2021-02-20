Заказчик бюста Моргенштерна рассказал о его стоимости и будущем музее

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Блогер Илья Плавник, который заказал изготовить памятник рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву), рассказал, во сколько это ему обошлось. Ходили слухи, что бюст стоит 60 тыс. рублей.

Илья на это заметил, что памятник обошёлся ему гораздо дороже.

Стоит до полумиллиона, сделан полностью на мои личные средства. Памятник из бронзы. Памятник стоит сейчас в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а и открыт для посещения. Музей имени Моргенштерна будет в Санкт-Петербурге на Крестовском острове, — поведал Плавник в эфире «Говорит Москва».

Блогер заявил также, что готов сотрудничать с властями родины рэпера — Башкирии. Илья обратился к министерству культуры Башкортостана, которое, как он напомнил, эффективно развивает современное искусство в регионе, с предложением совместными силами открыть музей Моргенштерна. Ведь сейчас он в одиночку несёт все затраты.

Илья отметил, что он общался с Валеевым после установки монумента, но не стал раскрывать подробности.

Между тем в Башкирии Моргенштерна поддерживают. В декабре 2020 года глава региональной Общественной палаты Ростислав Мурзагулов записал песню в поддержку рэпера. Он отметил, что он тоже имеет право общаться и дружить с чиновниками.

Ранее лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий высказался о ситуации с 23-летним певцом Юрием Киселёвым, выступающим под псевдонимом ЮрКисс. По его словам, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени следовало отдать рэперу Моргенштерну, писал NEWS.ru.