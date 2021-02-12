Сергей «Паук» Троицкий предложил орден ЮрКисса отдать Моргенштерну

https://static.news.ru/photo/c45e7676-6f43-11eb-90d7-96000091f725_660.jpg Сергей «Паук» Троицкий Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий высказался о ситуации с 23-летним певцом Юрием Киселёвым, выступающим под псевдонимом ЮрКисс. По его словам, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени следовало отдать рэперу Моргенштерну.

Если и надо было награждать кого-то, то Моргенштерна, потому что он пользуется популярностью среди детей. Имеет миллионные просмотры, у него есть жизненная позиция, закамуфлированная в творческие образы, — объяснил свою позицию музыкант в беседе с РЕН ТВ.

При этом Сергей «Паук» Троицкий напомнил, что в своё время такие награды не получали «Цой или Хой, или „КиШ“», а также Егор Летов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Юрий Лоза рассказал, как 23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил от президента Владимира Путина награду. По его словам, списки на вручение награды составляет специальная комиссия, большинство членов которой не имеют отношения к искусству и культуре. Он также отметил, что не знает самого ЮрКисса и не собирается его обсуждать.