Захватчик отделения Альфа-банка извинился перед Бузовой

Алексей Барышников, захвативший 23 мая отделение Альфа-банка в центре Москвы, через своего адвоката принёс извинения телеведущей и певице Ольге Бузовой.
Как
Адвокат от имени захватчика извинился перед Бузовой и сообщил, что его клиент готов загладить вину перед певицей. Однако юрист не уточнил, как именно Барышников собирается это сделать.
Бузова сразу после происшествия заявила, что была готова приехать в банк и встретиться с Барышниковым. Силовики оперативно обезвредили захватчика, и певице не пришлось доказывать делом своё намерение.
В момент нападения в отделении Альфа-банка на улице Земляной Вал находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Захватчик заявил, что собирается взорвать отделение — при себе у него якобы имелась бомба. Встреча с Ольгой Бузовой оказалась единственным требованием, которое Барышников сумел внятно сформулировать.
Как передавал NEWS.ru, 25 мая Хамовнический суд Москвы отправил Барышникова под арест на два месяца.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен