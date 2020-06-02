Захватчик отделения Альфа-банка извинился перед Бузовой

https://static.news.ru/photo/7e878e1a-a4ca-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Алексей Барышников, захвативший 23 мая отделение Альфа-банка в центре Москвы, через своего адвоката принёс извинения телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Как напоминает Teleprogramma.pro, Барышников, захватив заложников, требовал доставить к нему Бузову. Мужчина утверждал, что звезда сломала ему жизнь. 2 июня Барышников со своим защитником прибыли на место происшествия для участия в следственном эксперименте.

Адвокат от имени захватчика извинился перед Бузовой и сообщил, что его клиент готов загладить вину перед певицей. Однако юрист не уточнил, как именно Барышников собирается это сделать.

Бузова сразу после происшествия заявила, что была готова приехать в банк и встретиться с Барышниковым. Силовики оперативно обезвредили захватчика, и певице не пришлось доказывать делом своё намерение.

В момент нападения в отделении Альфа-банка на улице Земляной Вал находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Захватчик заявил, что собирается взорвать отделение — при себе у него якобы имелась бомба. Встреча с Ольгой Бузовой оказалась единственным требованием, которое Барышников сумел внятно сформулировать.

Как передавал NEWS.ru, 25 мая Хамовнический суд Москвы отправил Барышникова под арест на два месяца.