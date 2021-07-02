«За один стол не сяду»: Цекало отказался вернуться в «Прожекторперисхилтон»

Александр Цекало отказался выступать в концертных версиях телешоу «Прожекторперисхилтон», выходившего на «Первом канале». О причинах нежелания вернуться в одну команду с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном он рассказал Esquire.

Интервью Цекало было доступно на сайте журнала всего несколько часов. Затем страница была удалена , но сохранилась в кеше Google. В редакции Esquire затруднились объяснить корреспонденту NEWS.ru причину снятия интервью с публикации, направив за комментарием к главному редактора журнала, писателю Сергею Минаеву.

Мобильный телефон Минаева оказался недоступен, на сообщение в мессенджере главред также не ответил. Сам Александр Цекало отказался комментировать исчезновение интервью с сайта Esquire, но, как узнал NEWS.ru из собственных источников, текст был полностью согласован с Александром, и претензий к интервью у Цекало не было.

Первый концерт без меня состоялся, по‑моему, два года назад, я предупредил коллег, что уезжаю со своей семьей. Это одна причина, она техническая. Другая причина более важная, — сказал Александр.

Цекало отметил, что ему сегодня незачем выходить на сцену. В настоящее время он занимается производством и продюсированием фильмов и сериалов для телеканалов и онлайн-платформ. Кроме того, Александр считает, что «сам „Прожектор“ сегодня — это такие фантомные боли комиков». У каждого из четырех ведущих теперь есть свои важные дела, не связанные с «Прожекторперисхилтон».

Александр Цекало заявил, что не нуждается в заработке, который может получить от участия в концертах вместе с Ургантом, Мартиросяном и Светлаковым. Но даже если бы и нуждался, то всё равно бы не согласился сегодня вернуться в «Прожекторперисхилтон».

Главная причина моего неучастия в этом проекте — то, что это (Ургант, Светлаков, Мартиросян. — NEWS.ru) не мои люди, — признался телеведущий.

Цекало пояснил, что перестал считать друзьями своих бывших соведущих после того, как они не приняли его новую жену — актрису и художницу Дарину Эрвин, которая вдвое младше Александра.

И сейчас, как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за эту женщину, за мою жену, за Дарину, за мою девочку любимую я буду сражаться насмерть. Поэтому если кто-то не принимает мой выбор, значит и раньше я не особенно был ими уважаем, — считает Цекало.

Александр подчеркнул: решение об отказе от дальнейшего участия в «Прожекторперисхилтон» в каком-либо формате в компании Ивана Урганта, Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова твердое и менять его он не собирается.

Случись сейчас что-то с «Прожектором», если бы они позвонили или написали, я бы сказал: «Друзья мои, вы сделали свой выбор, бывшие мои друзья. Я тоже сделал свой выбор. До свидания». И для меня это не просто какие-то громкие заявления. Легче всего говорить правду, мне кажется. Может, не сразу мне стало легко говорить правду, но так правильнее жить, — заключил Александр.

Ранее Цекало подробно рассказал, как поссорился из-за жены со Светлаковым, Ургантом и Мартиросяном.

Телешоу «Прожекторперисхилтон», где ведущие шутили на злобу дня, выходило на «Первом канале» в 2008-го по 2012 год и было одной из самых популярных программ. Затем последовал пятилетний перерыв, и в марте 2017 года юмористический проект решили возобновить. В декабре того же года в эфир вышел последний выпуск. Сергей Светлаков объяснял закрытие проекта наличием цензуры, но на канале его слова опровергли.

После этого «Прожекторперисхилтон» трансформировался в концертную версию: ведущие периодически выступают в разных залах, сохранив формат программы, включая приглашение звездного гостя, но телевизионная съемка не ведётся.