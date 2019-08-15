https://static.news.ru/photo/41f10876-bf4e-11e9-bcfb-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: Юрий Шатунов/vk.com

Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.

По его словам, Шатунов объяснил своё решение тем, что «перерос» эти песни и в дальнейшем будет петь только свои собственные.

Теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием, — написал Разин в Instagram.

Он также добавил, что Шатунов запретил группе исполнять песни, написанные им для своего собственного альбома.

Ранее News.ru писал, что Шатунов попал в больницу из-за зубной боли и воспаления в гайморовой пазухе. Ему была сделана экстренная операция. Представитель артиста заявил, что он возобновит гастроли осенью.