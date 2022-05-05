Юрий Лоза предположил, что Киркоров не знает о спецоперации

Юрий Лоза / Фото Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Юрий Лоза в беседе с «Царьградом» отметил, что звёзд российского шоу-бизнеса можно условно поделить на три лагеря: те, кто поддерживают спецоперацию, те, кто выступил против, и те, кто о ней даже не знает. К числу последних он отнёс своего коллегу Филиппа Киркорова.

У нас есть люди, которые абсолютно за. Скажем, [рок-певица Юлия] Чичерина, которая прямо активистка-активистка. Есть те, которые абсолютно против. Например, Чулпан Хаматова, которая пришла на какой-то эфир в платье цвета украинского флага. Есть люди, которые даже не знают. Я думаю, что Киркоров вряд ли знает, что идёт спецоперация, — заверил Лоза.

Глава российского телеканала RT медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что считает геем известного шоумена Максима Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми. По её мнению, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Такое мнение журналистка высказала в ответ на заявления Галкина о действиях ВС РФ. Симоньян добавила, что больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию».