«Подлость»: Литвинова вступилась за оставшуюся без «Золотой маски» Хаматову

Сбежавшая из России Рената Литвинова обиделась за оставшуюся без «Золотой маски» другую бежавшую из страны актрису — Чулпан Хаматову. Своё негодование российская знаменитость выразила у себя в Telegram-канале.

Вручение престижной российской театральной премии «Золотая маска» состоялось накануне в Москве. Поселившаяся в Париже Литвинова внимательно следила за церемонией и по её итогам высказала свои претензии к организаторам премии.

Спектакль режиссёра Алвиса Херманиса «Горбачёв» (на сцене Театра Наций) — не получил ничего на пресловутой «Золотой маске» — какая несправедливость и даже подлость — не давать «по указке» одним из лучших — и режиссёру, и актёрам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего? — высказала недовольство актриса.

Накануне стало известно, что сама Литвинова не собирается отказываться от заработков в России, как бы она не высказывалась по отношению к стране. Так, звезда не стала отменять свой творческий вечер, который состоится на ВДНХ в августе. На него в столице вовсю продаются билеты.

Между тем сама российская актриса театра и кино, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова назвала пережитком звание народной артистки России, которым её наградили. Об этом она заявила в интервью для латвийского телевидения, добавив, что готова отказаться от звания, если поступит подобный запрос.