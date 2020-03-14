Телеведущая Юлия Барановская поделилась красивыми фотографиями с озера Байкал, где она отдыхала с детьми.
По её словам, это путешествие стало одним из самых интересных для всей семьи.
Мы с детьми очень счастливы и вам этого желаем. Байкал — абсолютно точно место силы. Счастлива быть здесь, — отметила она.
Семья осмотрела несколько достопримечательностей, покаталась на коньках и с горок.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин поделился со своими подписчиками в Instagram новой совместной фотографией с сыном Майклом. Спортсмен прокатился с мальчиком на самокатах по набережной Сочи.
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