https://static.news.ru/photo/365b18de-65c6-11ea-89f5-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская поделилась красивыми фотографиями с озера Байкал, где она отдыхала с детьми.

По её словам, это путешествие стало одним из самых интересных для всей семьи.

Мы с детьми очень счастливы и вам этого желаем. Байкал — абсолютно точно место силы. Счастлива быть здесь, — отметила она.

Семья осмотрела несколько достопримечательностей, покаталась на коньках и с горок.

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